Краснокнижную утку-мандаринку заметили в столичном парке «Останкино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Останкино Карта всех событий

Утку-мандаринку, занесенную в Красную книгу России, заметили в парке «Останкино».

В европейской части России встретить этот вид уток можно очень редко, так как основные зоны его обитания – Амурская и Сахалинская области, а также Хабаровский и Приморский края. Последний раз особи этого вида прилетали в Москву в августе прошлого года — их заметили в усадьбе Архангельское-Тюриково. Всего на территории РФ обитает около 15 тысяч уток-мандаринок.

Птица названа в честь китайских вельмож — мандаринов, которые носили яркие одежды. Селезень имеет медно-красный хохолок и каштаново-рыжие перья на крыльях, самка мандаринки окрашена в дымчато-серые цвета, передает официальный портал мэра Москвы.

1/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 4/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

12 января доцент кафедры зоологии биологического факультета МГУ рассказал «Вечерке», как живется зайцам в столице — животных, занесенных в Красную книгу Москвы заметили во время зимних каникул на улице Крылатские Холмы.

Зайцы — как беляки, так и русаки — занесены в Красную книгу Москвы, и в последнее время нечасто их можно было видеть на территории столицы. Однако в этом году зима выдалась классическая, снежная, с умеренным морозцем, а из-за пандемии активность людей значительно снизилась, и многие животные почувствовали себя свободнее. Но все же увидеть зайцев в Москве — удача.