Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Краснокнижную утку-мандаринку заметили в столичном парке «Останкино»

Георгий Соланович

Город
Краснокнижную утку-мандаринку заметили в столичном парке «Останкино»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Останкино Карта всех событий

Утку-мандаринку, занесенную в Красную книгу России, заметили в парке «Останкино».

В европейской части России встретить этот вид уток можно очень редко, так как основные зоны его обитания – Амурская и Сахалинская области, а также Хабаровский и Приморский края. Последний раз особи этого вида прилетали в Москву в августе прошлого года — их заметили в усадьбе Архангельское-Тюриково. Всего на территории РФ обитает около 15 тысяч уток-мандаринок.

Птица названа в честь китайских вельмож — мандаринов, которые носили яркие одежды. Селезень имеет медно-красный хохолок и каштаново-рыжие перья на крыльях, самка мандаринки окрашена в дымчато-серые цвета, передает официальный портал мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
1/4
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
2/4
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
3/4
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
4/4
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

12 января доцент кафедры зоологии биологического факультета МГУ рассказал «Вечерке», как живется зайцам в столице — животных, занесенных в Красную книгу Москвы заметили во время зимних каникул на улице Крылатские Холмы.

Зайцы — как беляки, так и русаки — занесены в Красную книгу Москвы, и в последнее время нечасто их можно было видеть на территории столицы. Однако в этом году зима выдалась классическая, снежная, с умеренным морозцем, а из-за пандемии активность людей значительно снизилась, и многие животные почувствовали себя свободнее. Но все же увидеть зайцев в Москве — удача.

Читайте также:
Птицы Красная книга Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте