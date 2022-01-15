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Семилетняя россиянка попала в топ самых высокооплачиваемых блогеров мира

Георгий Соланович

Общество
Семилетняя россиянка попала в топ самых высокооплачиваемых блогеров мира
Фото: Youtube / Like Nastya

Россиянка Анастасия Радзинская за 2021 год заработала 28 миллионов долларов и вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира. Об этом сообщил издание Forbes.

Радзинская снимает видеоролики для Youtube канала Like Nastya. В списке Forbes она шестая. В десятку самых богатых блогеров года семилетняя россиянка попадает не в первый раз. Например, в 2019 году Радзинская оказалась на третьей строчке рейтинга, а в 2020-м — на седьмой.

Уточняется, что лидирует в списке Forbes Джеймс Дональдсон, или MrBeast, с годовым заработком в 54 миллиона долларов. Второе место занял блогер и боксер Джейк Пол — он за 2021 год заработал 45 миллионов долларов. Бронзу с 38 миллионами долларов забрал Марк Фишбах, также известный как Markiplier.

В конце декабря был составлен рейтинг самых разбогатевших в 2021 году россиян по версии журнала Forbes. Так, основатель Telegram российский бизнесмен Павел Дуров и создательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стали самыми разбогатевшими людьми в стране по итогам года. В рейтинг пяти самых успешных бизнесменов по итогам года также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.

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