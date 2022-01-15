Городские службы продолжат мониторить состояние дорог и улиц столицы из-за непогоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские службы непрерывно следят за состоянием улиц города и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Об этом в своем Telegram-канале рассказал комплекс городского хозяйства Москвы.

В ведомстве сообщили, что жителям и гостям столицы стоит быть предельно внимательными на улицах города в связи с сильными порывами ветра.

— До конца суток возможны порывы ветра до 15–18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — уточнили в Telegram-канале городского хозяйства.

В субботу, 15 января, в Москве и в Московской области ожидается облачная погода с осадками. Днем в столице столбики термометров будут показывать от минус трех до минус одного градуса, а ночью они опустятся до минус шести градусов. В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус пяти до нуля градусов. Ночью потеплеет до плюс восьми градусов.

До этого сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В регионе ожидаются сильные снегопады. Период предупреждения о гололедице действует до 01:00 16 января. Метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются до 17:00 15 января.