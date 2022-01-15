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Доктор Мясников рассказал о смертельно опасном для мужчин продукте

Георгий Соланович

Общество
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасном для мужчин продукте
Фото: Youtube / Россия 1

Чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к снижению витамина D и другим проблемам со здоровьем. Об этом на телеканале «Россия 1» сообщил врач Александр Мясников.

Существует большое количество исследований, указывающих на развитие рака простаты у мужской части населения вследствие чрезмерного употребления молока. Пока еще никто не смог доказать обратное, так что мужчинам стоит быть осторожными и выпивать не более 300 миллилитров молока ежедневно, уточнил врач.

К тому же, потребление молочных изделий в больших количествах понизит содержание витамина D, что в свою очередь спасет пациента от гиперкальциемии с одной стороны, но, вероятно, приведет к развитию рака предстательной железы с другой.

— Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению уровня витамина D, — рассказал Мясников в эфире на «России 1».

13 января Мясников заявил, что часто признаки цистита проявляются при другой болезни, которую невозможно вылечить антибиотиками.

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