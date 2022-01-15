Названы яркие симптомы нехватки витамина D

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Дневная сонливость может являться признаком недостатка в организме витамина D. Согласно большинству исследований, именно витамин D защищает дыхательные органы человека от инфекций, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Точно определить наличие витамина у человека может только врач, однако есть несколько признаков, указывающих на недостаток биологически активного вещества.

Среди симптомов нехватки витамина D: потеря аппетита, боли в голове, суставах и мышцах, а также кальцификация органов. Все вышеперечисленное может относиться и к другим заболеваниям, но записаться на прием к врачу не будет лишним.

Согласно исследованию, дневная сонливость — признак, указывающий на нехватку витамина D. Недостаток биологически активного вещества способен укоротить продолжительность сна и даже сбить режим человека. За лечением, опять же, стоит обратиться к врачу, однако «витаминизировать» свой организм за счет корректировки питания можно и собственными силами: достаточно часто питаться жирной рыбой, яйцами, сливочным маслом, молоком и грибами, передает Harper's Bazaar.

Эндокринолог рассказал о жизненно важном значении витамина D. Он оказывает на организм множество эффектов.