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Более четырех миллионов квадратных метров жилья планируют ввести в Москве в 2022 году

Георгий Соланович

Город
Более четырех миллионов квадратных метров жилья планируют ввести в Москве в 2022 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве в 2022 году планируют ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, 4,4 миллиона из которых — жилые. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

— В нынешнем году, согласно госпрограммам «Градостроительная политика», «Жилище» и федеральной программе «Жилье», в Москве предусмотрен ввод недвижимости общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров, в том числе 4,4 миллиона квадратных метров — жилой, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что о повторении рекорда 2021 года речи пока не идет, но освоение территорий Новой Москвы все-таки дает надежды на перевыполнение плана по вводу недвижимости, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в прошлом году план по вводу недвижимости был перевыполнен почти в два раза: изначально планировалось ввести 8,5 миллиона «квадратов», передали же в эксплуатацию 16 миллионов. Жилой недвижимости также ввели почти в два раза больше, чем планировалось.

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