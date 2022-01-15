Более 16 миллионов «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию в 2021 году в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 16 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в 2021 году в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что план на 2021 год перевыполнен почти в два раза: изначально планировалось ввести 8,5 миллиона «квадратов». Жилой недвижимости также ввели почти в два раза больше, чем планировалось: 7,8 миллиона квадратных метров при задаче в 4 миллиона.

— Также было построено и введено в эксплуатацию почти 90 объектов социальной инфраструктуры, при этом мы почти на треть превзошли плановые показатели по вводу детских садов, — передает слова Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

В первые дни нового года «Вечерняя Москва» поговорила с мэром Москвы Сергеем Собяниным об итогах и планах развития города. Обсуждали перспективы строительства станций метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство центральных улиц и обычных дворов. По словам мэра, в 2021 году Москва жила нормальной жизнью большого города.