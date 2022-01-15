Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян

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Телефонные мошенники придумали новый метод обмана российских граждан, с помощью которого они получают доступ к аккаунтам россиян на портале госуслуг. Об этом сообщают эксперты.

Согласно новой схеме обмана, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками «Госуслуг». Затем они предлагают собеседникам привязать к странице пользователя QR-код о вакцинации с помощью набора цифр, которые придут по СМС. Именно этот код злоумышленники используют для входа в аккаунты жертв.

— При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность, — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский в свою очередь предупредил, что если граждане подчиняются обману мошенников, то их данные могут быть скомпрометированы, передает «Коммерсантъ».

До этого эксперт Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев рассказал, что защитить данные от утечек в Сеть могут помочь простые, но действенные процедуры. Среди них внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование. Эксперт советует быть предельно осторожным во время скачивания программ на устройства. Он напомнил, что не следует устанавливать ПО из непроверенных источников.