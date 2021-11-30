Эксперт дал советы по защите личных данных на устройствах

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Защитить данные от утечек в сеть могут помочь простые, но действенные процедуры. Так, например, внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование. Об этом рассказала эксперт Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

Эксперт советует быть предельно осторожным во время скачивании программ на устройства. Он напомнил, что не следует устанавливать ПО из непроверенных источников.

— Существует риск скачать вредонос, который будет втайне передавать все данные с устройства на сервер хозяина, внимательно читайте пользовательское соглашение. Ситуация, когда программа запрашивает доступ к медиабиблиотеке, микрофону или камере, но для выполнения функций это не требуется, должна насторожить, — объяснил Кубарев в беседе РИА Новости.

Настойка автоматического обновления ПО может значительно облегчить жизнь, поскольку разработчики практически в каждом обновлении исправляют проблемы безопасности. Сообщество хакеров внимательно следит за этим, ведь если вышел патч, закрывающий уязвимость, то можно атаковать тех, кто не успел обновиться и все еще уязвим.

— Большинство кибератак содержат элементы фишинга, например, для получения доступа к банковским данным создают поддельные сайты с сенсационными распродажами и ограниченным сроком действия предложения, — сказал специалист.

В такие моменты не стоит торопиться вводить данные банковской карты. Сначала нужно ввести название онлайн-сервиса в строке поисковой системы. Механизмы поиска не позволят мошенническим ресурсам появиться среди первых результатов.

Кроме этого, утечка информации может произойти через учетные записи, например, если логин/email есть в публичном доступе, а пароль легко подбирается, предупредил эксперт.

Резервное копирование данных — также является функцией, которая сможет предостеречь от утечки. Если атака программы-вымогателя будет завершена успешно, то данные на устройстве пользователя будут зашифрованы, а за ключи дешифрования злоумышленники потребуют выкуп, причем оплата не является гарантией возврата данных.

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