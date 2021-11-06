Эксперт перечислил главные признаки взлома смартфона

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В среднестатистическом смартфоне пользователь хранит много персональной информации, часть которой может заинтересовать злоумышленников. Жертвой может стать каждый обладатель мобильного устройства. Любая аномальная или подозрительная активность смартфона может указывать на то, что в него «проникли» киберпреступники. Об этом сообщил заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

— Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор, — рассказал он.

Появление новых приложений, установку которых пользователь не производил, также может указывать на взлом телефона, добавил эксперт. Как правило, эти программы не поддаются удалению или закрытию. При попытке отключения они или самостоятельно загружаются снова, или продолжают работать как ни в чем не бывало. То же самое касается и функций, например, мобильной связи или Wi-Fi, которые будут жить своей жизнью без участия пользователя, пояснил Косарим.

Кроме того, автоматическое отключение и невозможность запуска, например, антивируса является еще одним симптомом заражения смартфона. Вообще автоматическая блокировка приложений безопасности служит «черной меткой» хакеров: скорее всего, на взломанном устройстве «промышляет троянец, блокирующий их деятельность», отметил специалист.

— Присутствие вредоноса на смартфоне может быть афишировано подозрительными уведомлениями. Их появление свидетельствует о том, что проникший в систему зловред произвел несанкционированные изменения прошивки, — сообщил Косарим, передает агентство «Прайм».

И, конечно, одним из самых явных признаков будет беспричинное списание средств со счета. Если пользователь обнаружил подозрительное «таяние» баланса, то нужно сначала попытаться выяснить причины у мобильного оператора, а потом проверить смартфон на предмет взлома, указал специалист.

Эксперты рассказали, что делать при потере телефона. Потеря телефона грозит утечкой личных данных. Именно поэтому необходимо заранее позаботиться о надежной блокировке гаджета и способах удаленного уничтожения информации.