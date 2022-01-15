Новые мероприятия подготовили для столичных волонтеров старшего возраста в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Для «серебряных» волонтеров — добровольцев старше 55 лет, в 2022 году пройдут мероприятие по повышению компьютерной грамотности, конкурс постов о волонтерской деятельности, а также продолжит работу проект «Серебряные маршруты». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Серебряное» волонтерство — одно из самых развивающихся добровольческих движений. В 2021 году в различных мероприятиях приняли участие более 800 граждан старше 55. Более того, открылся региональный центр для «серебряных» волонтеров — «Молоды душой».

В новому году откроется «Компьютерная гостиная». Там расскажут, как правильно пользоваться интернет-сервисами и офисными программами.

Также пройдет конкурс постов о добровольческой деятельности «Серебряная весна», начнется работа дискуссионных площадок для обсуждения проблем волонтерства, а также снова заработает проект «Серебряные маршруты». В его рамках «серебряные» выступят в роли гидов и расскажут о самых интересных местах столицы.

Подробнее о мероприятиях можно почитать на официальном портале мэра Москвы.

14 января волонтерам рассказали, как можно помочь бездомным зимой.