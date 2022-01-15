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Новак назвал причину энергетического кризиса в Европе

Полина Долганова

Экономика
Новак назвал причину энергетического кризиса в Европе
Фото: roscongress / Николай Гернет

У России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты. Такое мнение выразил вице-премьер страны Александр Новак.

По его словам, РФ выполнила все свои обязательства по поставкам в 2021 году.

Новак также отметил, что «недальновидная политика» ЕС стала причиной энергетического кризиса в Европе.

— Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика — это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других, — подытожил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

11 января стоимость нефти марки Brent впервые с 16 ноября 2021 года поднялась выше 83 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 11 января.

Так, цена мартовских фьючерсов на Brent выросла на 3,04 процента — до 83,33 доллара за баррель. При этом февральские фьючерcы на WTI увеличились в цене на 3,43 процента — до 80,91 доллара.

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