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Стоимость нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель

Иван Юминов

Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель
Фото: Unsplash

Стоимость нефти марки Brent впервые с 16 ноября поднялась выше 83 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 11 января.

Так, цена мартовских фьючерсов на Brent выросла на 3,04 процента до 83,33 доллара за баррель. При этом февральские фьючерcы на WTI увеличились в цене на 3,43 процента до 80,91 доллара, отмечает РИА Новости.

4 января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Это означает, что в феврале страна восстановит уровень добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки, уточнил он.

Заявление вице-премьера прозвучало по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия в ноябре выполнила сделку на 97 процентов, заключил Новак.

29 ноября 2021 года вице-премьер оценил запасы нефти и газа в России. По его словам, обеспеченность России запасами газа составляет 50 лет, а нефти — 30 лет. Данные ресурсы, как уточнил он, будут востребованы на энергетических рынках в ближайшие годы.

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