Новак спрогнозировал восстановление уровня добычи нефти в России

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Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во вторник, 4 января.

— Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85 процентов восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 миллиона баррелей в сутки, — рассказал представитель правительства.

Заявление вице-премьера прозвучало по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия в ноябре выполнила сделку на 97 процентов, отметил Новак в эфире «России 24».

15 октября Новак рассказал, что к концу года цена на нефть на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цены на газ до двух тысяч долларов.

При этом 29 ноября Новак оценил запасы нефти и газа в России. По его словам, обеспеченность России запасами газа составляет 50 лет, а нефти — 30 лет. Данные ресурсы, как уточнил он, будут востребованы на энергетических рынках в ближайшие годы.