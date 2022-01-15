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Карацев стал победителем теннисного турнира в Сиднее

Георгий Соланович

Спорт
Карацев стал победителем теннисного турнира в Сиднее
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем в турнире в Сиднее. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 15 января.

Призовой фонд турнира составил более 520 тысяч долларов. В финальном матче Карацев уверенно переиграл британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Это третий для 28-летнего спортсмена титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде. Сейчас Карацев занимает 20-ю строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты, передает РИА Новости.

Шестого января сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу над итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером в решающей парной встрече третьего матча группового раунда. Противостояние завершилось со счетом 5:7, 6:4, 10:5.

В состав сборной России также вошли Евгений Карловский, капитаном команды стал тренер Медведева француз Жиль Сервар. Российские теннисисты одержали победу во всех трех матчах и заняли первое место в группе.

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