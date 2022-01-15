«Чтобы венчаться»: солист Depeche Mode принял православие

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Солист известной британской группы Depeche Mode Дейв Гаан рассказал, что принял православную веру, чтобы вступить в союз со своей возлюбленной, которая родом из Греции.

— Я женился на гречанке. И для того чтобы венчаться в церкви, мне нужно было принять греческое православие, — цитирует музыканта издание «Известия».

По словам 59-летнего Гаана, таинство проводил священник, и все каноны греческого православия были соблюдены.

При этом солист группы признался, что не является религиозным человеком. Тем не менее он любит посещать православные храмы. В частности, музыкант отметил, что в русских храмах ему также доводилось бывать.

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