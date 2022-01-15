Найти свое место: как в Москве решается вопрос парковки во дворах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве протестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью специального приложения на смартфоне. Как сообщили в столичном Департаменте информационных технологий, нововведение поможет сильно сократить время поиска парковок рядом с домами. Что еще нужно сделать, чтобы машино-мест хватило всем желающим? Можно ли использовать успешный мировой опыт? «Вечерняя Москва» опросила экспертов.

Система умного паркинга будет работать в приложении «Умный дом». Выявлять свободные и занятые парковочные места искусственный интеллект будет, «просматривая» картинку с камер видеонаблюдения. Причем точность обнаружения мест будет составлять не менее 85 процентов. Эксперимент пройдет на пяти площадках: в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном округах, а также в Новой Москве и Зеленограде. Новый сервис также покажет, какие места предназначены для людей с ограниченными возможностями, а какие — для спецтехники. При этом госномер и иная информация о транспортном средстве анализироваться не будут.

Меньше перепробегов

Автоэксперт Сергей Кожевников считает, что новое приложение как минимум облегчит автомобилистам жизнь.

— Я каждый день, возвращаясь после девяти вечера, вынужден долго крутиться по дворам, чтобы найти свободное место, — пояснил эксперт. — Если приложение подскажет, как найти его быстрее, будет просто отлично. Благодаря этому новшеству, я считаю, в Москве снизятся перепробеги автомобилей, расход топлива и выбросы в атмосферу. А еще — число мелких аварий. Ведь когда водитель крутится по тесно заставленным дворам, его машина нередко кого-то да заденет.

Норайр Блудян, член Общественного совета при Минтрансе России, директор Транспортной ассоциации московской агломерации, считает, что новое приложение помочь может. Но не всегда.

— А как быть, если свободных мест нет вообще? В густонаселенных районах такое нередко бывает, — рассуждает эксперт. — Второй момент: свободное место может быть слишком далеко от дома. И автомобилист наверняка предпочтет оставить автомобиль где-нибудь на проезжей части, но поближе к подъезду.

Фото: Pixabay

Комплексный подход

По мнению Норайра Оганесовича, проблему нехватки парковочных мест нужно решать комплексно.

— Если брать самые мягкие и нерадикальные методы, то это строительство подземных и наземных паркингов. С подземными — намного сложнее. Во-первых, их строительство очень дорого. Во-вторых, не всегда возможно: ведь в Москве огромное количество коммуникаций, включая метро. В центре города, я уверен, найти место для подземных парковок крайне проблематично, — уверен эксперт. — Но можно строить и паркинги наземные многоуровневые. В свое время была запущена программа «Народный гараж», и все парковочные места в этих гаражах разошлись моментально.

Урбанист Григорий Мельник считает, что многоуровневые паркинги — довольно непредсказуемая для Москвы история.

— Начнем с того, что будут востребованы лишь те парковки, что находятся буквально под окнами. Строить их где-нибудь на месте бывших промзон, вдали от жилой застройки смысла нет — просто никто не купит, — рассуждает он. — Никому не интересно поставить машину, а потом 20 минут идти домой. А если возводить паркинги во дворах, мы получим серьезные проблемы с местными жителями. Во-первых, стройка под окнами никому не нравится. Во-вторых, автомобили есть не у всех. В-третьих, не все готовы платить за машино-место минимум 600–700 тысяч, а то и 1,5 миллиона. Ну и наконец, вряд ли хоть кому-то понравится, что у него из окна будут видны не деревья, а здание паркинга.

Тем не менее, как пояснил эксперт, выход есть.

— В Москве до сих пор огромное количество гаражных кооперативов. По сути, это плоскостные стоянки. И посреди современного города они выглядят так же дико, как выглядели бы кварталы одноэтажных домов где-нибудь в районе Третьего кольца или в Бибиреве. Это крайне нерациональное использование дефицитнейшей городской земли, — пояснил Мельник. — Вот на месте этих гаражных кооперативов и стоит строить многоуровневые паркинги.

Нужна гаражная реновация

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что в Москве нужно объявить «гаражную реновацию». Суть идеи в том, чтобы дать людям выбор: получить вместо снесенных старых гаражей машино-место в специально построенных многоуровневых паркингах либо компенсацию в 150–350 тысяч рублей. Сейчас граждане могут получить только деньги.

— Мы предлагаем запустить пилотный проект в столице, а в случае успеха распространить практику на другие крупные города, — считает Светлана Викторовна.

Инициативу объяснили нехваткой парковочных мест во дворах и нарастанием социального напряжения: граждане жалуются, что машину порой просто негде поставить.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правильные технологии плюс политическая воля

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что система умного паркинга будет работать при одном условии.

— Нужна система бронирования места, как в каршеринге, — считает Игорь Александрович. — Иначе может возникнуть ситуация, когда на один и тот же кусок асфальта будут претендовать несколько машин. Должно быть так: ты забронировал, и если через какое-то количество минут не занял, то бронь снимается, и место вновь свободно.

Также, по мнению эксперта, имеет смысл развивать систему перехватывающих парковок. Особенно у станций электричек в ближнем Подмосковье и у метро в районе МКАД.

— Такие уже есть. Ты ставишь машину, показываешь билет на метро «туда и обратно» и пересаживаешься. Другой вопрос, что таких парковок немного. А их должно быть больше, особенно рядом со станциями МЦД. Это удобный и быстрый транспорт, он не стоит в пробках. Многие жители области готовы им пользоваться, но до самой станции еще нужно добраться и там где-то припарковаться.

Григорий Мельник считает, что для организации таких парковок нужна просто железная политическая воля.

— Место рядом с метро и платформой электрички всегда «золотое». Здесь огромный и почти круглосуточный людской трафик, а значит, всегда можно построить торговый центр или офис. А можно и жилой дом. И эту недвижимость раскупят как горячие пирожки в мороз, — рассуждает эксперт. — А перехватывающая парковка никакой прибыли не даст. Да, снижение трафика. Да, уменьшение выбросов в атмосферу. Но это не «живые» деньги в бюджет! И чтобы сказать: да, мы готовы недополучить средства, но зато сбережем время, нервы и здоровье горожан, которые воспользуются общественным транспортом, нужно иметь определенные принципы. И уметь видеть перспективу.

Как пояснил эксперт, подобных парковок в Москве около 70, что говорит о готовности властей жертвовать сиюминутной выгодой ради развития города.

— А вот в области с подобными парковками куда хуже. У станции МЦД «Нахабино», например, торговый центр и ларьки есть, а места для автомобилей — минимум. В итоге многие автовладельцы паркуются в ближайших дворах, и постоянно возникают конфликты: местные жители приезжают, а их места заняты! — рассказывает Мельник. — Похожая ситуация у МЦД «Красногорская», «Павшино» и многих других.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Радикальные меры

По словам Блудяна, есть еще один путь решения парковочных проблем.

— Можно использовать опыт некоторых стран и продавать разрешения на покупку автомобиля. Что-то вроде лицензии. Причем лицензия стоит дороже самого автомобиля, — пояснил эксперт. — Рано или поздно, я уверен, мы к этому придем.

Как пояснил Норайр Оганесович, есть и такая практика: сами автомобили продаются без проблем, но если вы хотите ставить их под окнами, а не в 10 минутах ходьбы в многоуровневом паркинге, покупайте резидентное соглашение.

— Подобная практика была бы в Москве оправдана, потому что парковочных мест во дворах не хватает. Но, боюсь, социальные последствия будут крайне негативными, потому что большинство москвичей готовы крутиться и искать парковку или фактически драться за свое привычное место во дворе, но еще не готовы за него платить. Для этого нужно созреть.

Кстати, процесс созревания уже пошел. Пусть и не во дворах, но парковочные места вовсю продаются. И не только девелоперами. Например, в Таганском районе они достанутся победителям торгов, которые проводит город.

— Лоты выставлены на открытые аукционы в электронной форме. Парковочные места в паркинге на Нижегородской улице с отличной доступностью и привлекательной начальной ценой смогут достаться любому желающему, — сообщил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко. — Одно из преимуществ паркинга — пешая доступность до станции метро «Римская» и остановки железнодорожной станции, также есть удобный выезд на Третье кольцо. Цена за такие характеристики — лучшая в районе.

Также он отметил, что покупка машино-мест может стать отличным вложением: в этом месте парковки пользуются большим спросом, поэтому цена на них будет только расти. Площади — от 9,4 до 20,4 кв. метра предлагаются по начальной цене от 396 тысяч рублей.

— Все зависит от конкретной локации. Если застройка плотная и высокая, свободных машино-мест во дворах мало, то места на паркингах будут продаваться на ура, — рассуждает Григорий Мельник. — В первую очередь их купят люди состоятельные, дальновидные и ценящие свое время. Если же место, пусть и «покрутившись», найти все-таки можно, спрос на паркинги будет значительно ниже. Это динамическая ситуация.

Но в будущем, как считает эксперт, мы придем к европейским правилам.

— Там есть такое понятие, как сar free development. Это значит, что, живя в некоторых районах — купив или снимая квартиру, — ты не имеешь права пользоваться автомобилем. По крайней мере, на их территории. Причем не по прихоти властей или, скажем, из-за экологических соображений. Нет — просто потому, что там для машин нет места. Физически. Для пешеходов есть, а вот машины уже не помещаются. Только общественный транспорт, ну и грузовые автомобильчики для доставки продуктов, мебели, для квартирных переездов.

Эксперт резюмирует:

— Во всех мегаполисах мира, и Москва не исключение, уже много лет наблюдается тенденция — владение автомобилем становится все дороже. Но полностью перейти на общественный транспорт большинство москвичей тоже не могут, потому что есть такой российский феномен, как дачи. Ведь многие фактически живут на два дома: ни в одной столице мира такого нет! Поэтому хотим мы или нет, но проблему машино-мест в Москве придется решать. Лучший, на мой взгляд, вариант, это многоуровневые, в том числе подземные, паркинги. И пользование автомобилем только в рекреационных целях: на природу, дачу, в автопутешествие. Ежедневное использование автомобилей город просто не потянет: не хватит ни дорог, ни места во дворах. Для ежедневных поездок — общественный транспорт, который власти Москвы сделали одним из лучших в мире.

РЕПЛИКА

Слишком много «бездомных» машин

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики:

— В Москве 2/3 автомобилей «ночуют», как говорят юристы, на основании общего права. Это значит, что своего места у них просто нет: ни гаража, ни подземной стоянки, ни уголка в многоэтажном паркинге. Где нашли, там и приткнулись. И это миллионы автомобилей! Так что проблему, конечно, решать нужно. С одной стороны, приложение, да, поможет найти свободное место. С другой стороны, заняв его, легко нарваться на конфликт с автовладельцем, который «всегда здесь ставил». И попробуйте ему доказать, что вас сюда приложение привело. Вряд ли он станет вас слушать. Как тут быть? Мне кажется, нужна законодательная реформа, чтобы в наших дворах, как во многих странах, появились так называемые резидентные места — официально закрепленные за кем-то из жителей. Платными они будут или нет — вопрос обсуждаемый. Но ставить его необходимо. Второй важный момент: необходимо решить проблему «серой» парковки. Вот приехал человек в центр, здесь полно платных машино-мест. Однако там и тут есть площадки, закрепленные за каким-нибудь учреждением или фирмой. Такие дворики за шлагбаумами. И завхоз дядя Вася позволяет туда встать и заехать. Только не за 380 рублей в час, как на официальной платной парковке, а за 100–150. И деньги идут в карман дяде Васе. А город, во-первых, теряет немалые суммы, а во-вторых, не решает задачу снижения автомобильного трафика в центр. Москва уже начала процесс «распределения асфальта». Его необходимо продолжить, сделав так, чтобы буквально каждый квадратный метр имел четкий парковочный статус: здесь можно, здесь нельзя, здесь можно, но за деньги, а здесь только владельцу или арендатору машино-места. Вот тогда будет порядок.

КАК У НИХ

С проблемой острой нехватки парковочного пространства сталкиваются все мегаполисы мира. Вот как она решается.

— В Японии невозможно просто купить машину: сначала нужно обязательно приобрести и парковочное место, которое будет располагаться в радиусе не более двух километров от дома. Такие же правила действуют в китайских Пекине и Шанхае.

— В Бангкоке под паркинг отдаются первые этажи жилых домов, а также под него строят отдельное здание рядом с домом.

— В США строят новые дома только с подземной парковкой. Причем такие парковки строятся с заведомо избыточным количеством мест, например, 250 машино-мест на 100 квартир. Во дворах же остаются только места для коммунального транспорта и для гостей — так называемые гостевые парковки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2010 года число автомобилей в Москве и Подмосковье увеличилось на 3 миллиона. В одном только пандемийном 2020-м — на 150 тысяч. Всего сейчас в Московском регионе зарегистрировано более 8,4 миллиона машин. Число резидентных парковочных мест, где могут бесплатно парковаться жители своего района, составляет 1229. До конца года оно вырастет до 1500. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры.