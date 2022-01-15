В РПЦ призвали верующих к осторожности во время крещенских купаний

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Православным верующим стоит подойти «с максимальной осторожностью» к крещенским купаниям в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

— Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать, — сказал митрополит Иларион на программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Он также напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Кроме того, митрополит Иларион предупредил жителей России о грядущей новой волне COVID-19.

В этом году в Москве для традиционных крещенских купаний подготовят 65 прорубей и купелей на водоемах, расположенных по 57 адресам. Площадки будут оборудованы с соблюдением всех установленных в городе мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.