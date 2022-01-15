Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В РПЦ призвали верующих к осторожности во время крещенских купаний

Георгий Соланович

Общество
В РПЦ призвали верующих к осторожности во время крещенских купаний
Фото: Григоров Гавриил

Православным верующим стоит подойти «с максимальной осторожностью» к крещенским купаниям в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

— Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать, — сказал митрополит Иларион на программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Он также напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Кроме того, митрополит Иларион предупредил жителей России о грядущей новой волне COVID-19.

В этом году в Москве для традиционных крещенских купаний подготовят 65 прорубей и купелей на водоемах, расположенных по 57 адресам. Площадки будут оборудованы с соблюдением всех установленных в городе мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.

Читайте также:
Русская православная церковь (РПЦ) купание меры предосторожности
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте