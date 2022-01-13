В Москве подготовят 65 прорубей и купелей для Крещенских купаний
В этом году в Москве для традиционных крещенских купаний подготовят 65 прорубей и купелей на водоемах, расположенных по 57 адресам. Площадки будут оборудованы с соблюдением всех установленных в городе мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. В каждом округе для желающих окунуться в воду организуют по несколько площадок.
Так, на севере Москвы сделать это можно будет в специальных местах, оборудованных на Химкинском водохранилище, Большом Садовом и Большом Головинском пруду. На востоке города к крещенским купаниям подготовят проруби на Терлецких прудах, Белом и Святом озерах, а также на Нижнем Майском, Красном и Бабаевском прудах. По одной площадке будет на Борисовских прудах, Верхнем Царицынском пруду и пруду «Бекет». Все они расположены на территории Южного округа столицы. На западе города окунуться в воду можно будет в Мещерском пруду и в Москве-реке, протекающей в Филевской пойме и поселке Рублево. Больше всего прорубей и купелей — 22 — сделают для жителей поселений Троицкого и Новомосковского округов. Зеленоградцы смогут окунуться в прорубях на Черном и Школьном озерах.
— Все площадки будут оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами, — сообщили в оргкомитете крещенских купаний. — Рядом будут расположены парковки и пункты питания.
На официально организованных площадках будут дежурить полицейские, спасатели и бригады скорой помощи.
|Адресный перечень планируемых мест организации Крещенских купаний в 2022 году
|№ п/п
|№ п/п
|Объект, адресная привязка
|Количество, шт.
|Майн на водных объектах
|Купелей
|Префектура САО
|1
|1
|Большой Садовый пруд, ул.Большая Академическая, вл.38А
|4
|0
|2
|2
|Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС «Левобережная» (Прибрежный пр-д, дд.1-7)
|2
|0
|3
|3
|Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д.6-8
|2
|0
|4
|4
|Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС «Центральная» (Ленинградское шоссе, д.25-45)
|2
|0
|Итого:
|10
|0
|Префектура СВАО
|5
|1
|Дворцовый пруд, ул.1-я Останкинская, д.7, стр.1
|1
|0
|Итого:
|1
|0
|Префектура ВАО
|6
|1
|Озеро Святое, ул.Оранжерейная, д.18
|1
|0
|7
|2
|Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.2
|1
|0
|8
|3
|Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73Ж
|1
|0
|9
|4
|Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПКиО «Сокольники»
|1
|0
|10
|5
|Озеро Белое, ул.Заозерная, д.2-6
|1
|11
|6
|Красный пруд, Измайловский лесопарк
|1
|0
|12
|7
|Бабаевский пруд, ул.Курганская, 5-9
|1
|0
|Итого:
|6
|1
|Префектура ЮВАО
|13
|1
|Нижний Люблинский пруд, ул.Шкулева, д.2
|1
|0
|14
|2
|Шибаевский пруд, ул.Заречье, вл.14
|1
|0
|Итого:
|2
|0
|Префектура ЮАО
|15
|1
|Верхний Царицынский пруд, ул.Дольская, д.1
|1
|0
|16
|2
|Пруд «Бекет», Загородное ш., вл.2
|1
|0
|17
|3
|Пруды «Борисовские», ул.Борисовские пруды, вл.2
|1
|0
|Итого:
|3
|0
|Префектура ЮЗАО
|18
|1
|Пруд «Зеленка», Нахимовский пр-т, вл.8
|1
|0
|19
|2
|Большой Воронцовский пруд, ул.Воронцовские пруды, д.3
|1
|0
|20
|3
|Зона отдыха «Тропарево», ул.Академика Виноградова, д.12
|1
|0
|21
|4
|Черневский пруд (верхний), ул.Черневская, стр.1
|1
|0
|22
|5
|Пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН, ул.Профсоюзная, д.123 Б
|1
|0
|Итого:
|5
|0
|Префектура ЗАО
|23
|1
|р.Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, д.21
|1
|0
|24
|2
|ул.Большая Филевская, д.40А (ГАУК ПКиО «Фили»)
|1
|0
|25
|3
|р.Москва в поселке Рублево, ул.В.Ботылева, д.41
|1
|0
|26
|4
|Мещерский пруд (ул.Воскресенская, д.3а)
|1
|0
|Итого:
|4
|0
|Префектура СЗАО
|27
|1
|Ландшафтный парк Митино, ул.Барышиха, вл.4
|1
|0
|28
|2
|ПИП «Покровское-Стрешнево» (каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д.3
|1
|0
|29
|3
|ул.Свободы, д.56, ГАУК г.Москвы ПКиО «Северное Тушино»
|1
|0
|30
|4
|Строгинская пойма, ул.Твардовского, вл.16, корп.3
|1
|0
|31
|5
|Кировская пойма, напротив дома 2 по ул.Исаковского
|1
|0
|32
|6
|ул.Таманская, д.91, Малое бездонное озеро
|1
|0
|33
|7
|Карамышевская наб., д.13-15
|1
|0
|34
|8
|ул.Авиационная, д.79-1, «Яхт-порт «Алые паруса»
|1
|0
|35
|9
|Пруд в с.Рождествено, ул.Муравская (за храмом Рождества Христова)
|1
|0
|Итого:
|9
|0
|Префектура ЗелАО
|36
|1
|Зона отдыха «Черное озеро»
|1
|0
|37
|2
|Зона отдыха озеро «Школьное»
|1
|0
|Итого:
|2
|0
|Префектура ТиНАО
|38
|1
|п.Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, ул.Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божией Матери Казанской
|0
|1
|39
|2
|п.Вороновское, с.Покровское, д.11, купель на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы
|0
|1
|40
|3
|п.Вороновское, с.Богоявление, д.1
|0
|1
|41
|4
|п.Вороновское, с.Никольское, ул.Центральная, вл.29
|0
|1
|42
|5
|п.Воскресенское, д.11А, клуб-отель «Воскресенское», купель Храма Воскресения Христова
|1
|0
|43
|6
|п.Десеновское, вблизи дер. Евсеево, Святой источник часовня купель блаженной Ксении Петербургской
|0
|1
|44
|7
|п.Кленовское, дер. Товарищево, д.9А, территория Храма Казанской иконы Божией Матери
|1
|0
|45
|8
|п.Кленовское, д.Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской
|0
|1
|46
|9
|п.Краснопахорское, с.Былово, д.82 пруд возле храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех
|1
|0
|47
|10
|п.Марушкинское, д.Марушкино, народный парк «Ручеек»
|1
|0
|48
|11
|п.Марушкинское, д.Большое Свинорье, Храм Спаса Нерукотворного образа
|0
|1
|49
|12
|п.Михайлово-Ярцевское, пос.Шишкин Лес, стр.43, Храм Новомученников Подольских в Шишкином Лесу
|0
|1
|50
|13
|п.Московский, пр.пр.389, пруд напротив Храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
|1
|0
|51
|14
|п.Мосрентген, д.1, средний пруд каскада прудов
|1
|0
|52
|15
|п.Первомайское, дер.Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской
|0
|2
|53
|16
|п.Роговское, д.Васюнино, д.88, купель Храм Святой Троицы
|0
|1
|54
|17
|г.о. Троицк, зона отдыха "Заречье", МУСП "Рыболовно-спортивная база"
|0
|1
|55
|18
|п.Филимонковское, дер.Кнутово, часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца
|2
|0
|56
|19
|п. Щаповское, с.Ознобишино, купель вблизи Храма Святой Троицы
|0
|1
|57
|20
|п. Сосенское пос.Коммунарка, д.22А, Троицк Храм Преображения Господня
|0
|1
|Итого:
|8
|14
|57
|ВСЕГО:
|50
|15