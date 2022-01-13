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В Москве подготовят 65 прорубей и купелей для Крещенских купаний

Полина Владимирова

Общество
В Москве подготовят 65 прорубей и купелей для Крещенских купаний
01_18_2019 КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ_ ГРИГОРОВ

В этом году в Москве для традиционных крещенских купаний подготовят 65 прорубей и купелей на водоемах, расположенных по 57 адресам. Площадки будут оборудованы с соблюдением всех установленных в городе мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. В каждом округе для желающих окунуться в воду организуют по несколько площадок.

Так, на севере Москвы сделать это можно будет в специальных местах, оборудованных на Химкинском водохранилище, Большом Садовом и Большом Головинском пруду. На востоке города к крещенским купаниям подготовят проруби на Терлецких прудах, Белом и Святом озерах, а также на Нижнем Майском, Красном и Бабаевском прудах. По одной площадке будет на Борисовских прудах, Верхнем Царицынском пруду и пруду «Бекет». Все они расположены на территории Южного округа столицы. На западе города окунуться в воду можно будет в Мещерском пруду и в Москве-реке, протекающей в Филевской пойме и поселке Рублево. Больше всего прорубей и купелей — 22 — сделают для жителей поселений Троицкого и Новомосковского округов. Зеленоградцы смогут окунуться в прорубях на Черном и Школьном озерах.

— Все площадки будут оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами, — сообщили в оргкомитете крещенских купаний. — Рядом будут расположены парковки и пункты питания.

На официально организованных площадках будут дежурить полицейские, спасатели и бригады скорой помощи.

Адресный перечень планируемых мест организации Крещенских купаний в 2022 году
№ п/п№ п/пОбъект, адресная привязкаКоличество, шт.
Майн на водных объектахКупелей
Префектура САО
11Большой Садовый пруд, ул.Большая Академическая, вл.38А40
22Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС «Левобережная» (Прибрежный пр-д, дд.1-7)20
33Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д.6-820
44Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС «Центральная» (Ленинградское шоссе, д.25-45)20
Итого:100
Префектура СВАО
51Дворцовый пруд, ул.1-я Останкинская, д.7, стр.110
Итого:10
Префектура ВАО
61Озеро Святое, ул.Оранжерейная, д.1810
72Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.210
83Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73Ж10
94Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПКиО «Сокольники»10
105Озеро Белое, ул.Заозерная, д.2-6 1
116Красный пруд, Измайловский лесопарк10
127Бабаевский пруд, ул.Курганская, 5-910
Итого:61
Префектура ЮВАО
131Нижний Люблинский пруд, ул.Шкулева, д.210
142Шибаевский пруд, ул.Заречье, вл.1410
Итого:20
Префектура ЮАО
151Верхний Царицынский пруд, ул.Дольская, д.110
162Пруд «Бекет», Загородное ш., вл.210
173Пруды «Борисовские», ул.Борисовские пруды, вл.210
Итого:30
Префектура ЮЗАО
181Пруд «Зеленка», Нахимовский пр-т, вл.810
192Большой Воронцовский пруд, ул.Воронцовские пруды, д.310
203Зона отдыха «Тропарево», ул.Академика Виноградова, д.1210
214Черневский пруд (верхний), ул.Черневская, стр.110
225Пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН, ул.Профсоюзная, д.123 Б10
Итого:50
Префектура ЗАО
231р.Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, д.2110
242ул.Большая Филевская, д.40А (ГАУК ПКиО «Фили»)10
253р.Москва в поселке Рублево, ул.В.Ботылева, д.4110
264Мещерский пруд (ул.Воскресенская, д.3а)10
Итого:40
Префектура СЗАО
271Ландшафтный парк Митино, ул.Барышиха, вл.410
282ПИП «Покровское-Стрешнево» (каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д.3 10
293ул.Свободы, д.56, ГАУК г.Москвы ПКиО «Северное Тушино»10
304Строгинская пойма, ул.Твардовского, вл.16, корп.310
315Кировская пойма, напротив дома 2 по ул.Исаковского10
326ул.Таманская, д.91, Малое бездонное озеро10
337Карамышевская наб., д.13-1510
348ул.Авиационная, д.79-1, «Яхт-порт «Алые паруса»10
359Пруд в с.Рождествено, ул.Муравская (за храмом Рождества Христова)10
Итого:90
Префектура ЗелАО
361Зона отдыха «Черное озеро»10
372Зона отдыха озеро «Школьное»10
Итого:20
Префектура ТиНАО
381п.Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, ул.Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божией Матери Казанской01
392п.Вороновское, с.Покровское, д.11, купель на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы01
403п.Вороновское, с.Богоявление, д.101
414п.Вороновское, с.Никольское, ул.Центральная, вл.2901
425п.Воскресенское, д.11А, клуб-отель «Воскресенское», купель Храма Воскресения Христова10
436п.Десеновское, вблизи дер. Евсеево, Святой источник часовня купель блаженной Ксении Петербургской01
447п.Кленовское, дер. Товарищево, д.9А, территория Храма Казанской иконы Божией Матери10
458п.Кленовское, д.Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской01
469п.Краснопахорское, с.Былово, д.82 пруд возле храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех10
4710п.Марушкинское, д.Марушкино, народный парк «Ручеек»10
4811п.Марушкинское, д.Большое Свинорье, Храм Спаса Нерукотворного образа01
4912п.Михайлово-Ярцевское, пос.Шишкин Лес, стр.43, Храм Новомученников Подольских в Шишкином Лесу01
5013п.Московский, пр.пр.389, пруд напротив Храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»10
5114п.Мосрентген, д.1, средний пруд каскада прудов10
5215п.Первомайское, дер.Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской02
5316п.Роговское, д.Васюнино, д.88, купель Храм Святой Троицы01
5417г.о. Троицк, зона отдыха "Заречье", МУСП "Рыболовно-спортивная база"01
5518п.Филимонковское, дер.Кнутово, часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца20
5619п. Щаповское, с.Ознобишино, купель вблизи Храма Святой Троицы01
5720п. Сосенское пос.Коммунарка, д.22А, Троицк Храм Преображения Господня01
Итого:814
57 ВСЕГО:5015
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