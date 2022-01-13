В Москве подготовят 65 прорубей и купелей для Крещенских купаний

01_18_2019 КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ_ ГРИГОРОВ

В этом году в Москве для традиционных крещенских купаний подготовят 65 прорубей и купелей на водоемах, расположенных по 57 адресам. Площадки будут оборудованы с соблюдением всех установленных в городе мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. В каждом округе для желающих окунуться в воду организуют по несколько площадок.

Так, на севере Москвы сделать это можно будет в специальных местах, оборудованных на Химкинском водохранилище, Большом Садовом и Большом Головинском пруду. На востоке города к крещенским купаниям подготовят проруби на Терлецких прудах, Белом и Святом озерах, а также на Нижнем Майском, Красном и Бабаевском прудах. По одной площадке будет на Борисовских прудах, Верхнем Царицынском пруду и пруду «Бекет». Все они расположены на территории Южного округа столицы. На западе города окунуться в воду можно будет в Мещерском пруду и в Москве-реке, протекающей в Филевской пойме и поселке Рублево. Больше всего прорубей и купелей — 22 — сделают для жителей поселений Троицкого и Новомосковского округов. Зеленоградцы смогут окунуться в прорубях на Черном и Школьном озерах.

— Все площадки будут оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами, — сообщили в оргкомитете крещенских купаний. — Рядом будут расположены парковки и пункты питания.

На официально организованных площадках будут дежурить полицейские, спасатели и бригады скорой помощи.