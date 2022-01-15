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«Надо подготовиться»: митрополит Иларион посоветовал сделать прививку перед вспышкой «омикрона»

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
«Надо подготовиться»: митрополит Иларион посоветовал сделать прививку перед вспышкой «омикрона»
Фото: скриншот с видео «Россия 1»

Накануне ожидаемой вспышки нового штамм коронавируса «омикрон» людям стоит пройти вакцинацию. Об этом в субботу, 15 января, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Представитель РПЦ напомнил, что ранее в институте имени Гамалеи предупредили, что коронавирусная инфекция вернется с новой силой в феврале в виде вспышки «омикрона».

— Я думаю, что к этому надо подготовиться. Думаю, что это оставшееся время до обещанной вспышки коронавируса посвятить тому, чтобы повысить свой иммунитет, чтобы сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, и подготовиться к этой новой волне, которая нас ожидает, как говорят специалисты, — сказал митрополит во время передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

До этого митрополит Волоколамский Иларион призвал православных верующих подойти «с максимальной осторожностью» к крещенским купаниям в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны и их лучше избежать, если это возможно.

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