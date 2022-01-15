Суд арестовал американца, задержанного в Москве по подозрению в изнасиловании сыновей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Савеловский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Д. Барнса, который подозревается в изнасиловании двух малолетних детей. Об этом в субботу, 15 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что 64-летний американец будет находиться под стражей до 13 марта 2022 года.

О задержании Барнса в Москве стало известно в пятницу, 14 января. Заявление в полицию написала его бывшая жена, с которой они воспитывают общих детей — двух мальчиков одиннадцати и семи лет. По словам женщины, ее экс-супруг неоднократно насиловал своих детей. Причем происходило это на территории США, когда мальчики приезжали к нему в гости.

В отношении американца возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Известно, что заявление на Барнса мать пострадавших детей написала еще в августе 2019 года.

Оба ребенка являются гражданами двух государств — России и США. На постоянной основе они проживают в Москве.