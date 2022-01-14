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Американца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании двух детей

Илья Ашуров

Происшествия
Американца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании двух детей
Фото: depositphotos

В Москве задержали 64-летнего гражданина США Д. Барнса по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.

Заявление в полицию написала бывшая жена Барнса, с которой он вместе воспитывает общих детей — двух мальчиков одиннадцати и семи лет. По словам женщины, ее экс-супруг неоднократно насиловал своих детей. Причем происходило это на территории США, когда мальчики приезжали к нему в гости.

По словам собеседника «ВМ», Барс находится под стражей. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Примечательно, что заявление на Барнса мать пострадавших детей написала еще в августе 2019 года.

Оба ребенка являются гражданами двух государств — России и США. На постоянной основе они проживают в Москве.

До этого сообщалось, что московская школьница попала в больницу после изнасилования на юге столицы.

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