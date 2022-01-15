Чумаков рассказал о течении болезни у заразившихся «омикроном»

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«Омикрон»-штамм вызывает легкое течение болезни у заразившихся им людей. Об этом в эфире «Радио России» сообщил директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков.

— Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше <...> примерно 2 процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента, — уточнил он.

В первую очередь это связано с тем, что африканская вариация инфекции поражает в основном верхние дыхательные пути и не вызывает воспаления легких, как это было с «дельтой».

После Чумаков высказал предположение, что значительная часть населения через несколько месяцев заразится именно «омикроном». Директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети в эфире «Радио России» подчеркнул, что любая пандемия не длится более трех лет, так что есть шанс, что скоро она закончится.

15 января председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что к «омикрону» лучше подготовиться — сделать прививку.