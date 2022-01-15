Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме назвали провокацией слова Нуланд о «российском вторжении» на Украину

Георгий Соланович

Общество
В Госдуме назвали провокацией слова Нуланд о «российском вторжении» на Украину
Фото: Минобороны РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал слова заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о возможном «российском вторжении» на Украину как очередную провокацию. Об этом он сообщил в беседе с RT.

— Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии». Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну, мы уже научились с этим неплохо справляться, — уточнил депутат.

Подобные заявления со стороны США безосновательны и существуют лишь для «нагнетания истерии», передает слова Белика RT.

15 января Виктория Нуланд заявила о 18 подготовленных в США вариантах развития событий в случае «вторжения» России на Украину. Представитель Госдепа не стала раскрывать подробности данных сценариев.

Замгоссекретаря предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте