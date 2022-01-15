В Госдуме назвали провокацией слова Нуланд о «российском вторжении» на Украину

Фото: Минобороны РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал слова заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о возможном «российском вторжении» на Украину как очередную провокацию. Об этом он сообщил в беседе с RT.

— Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии». Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну, мы уже научились с этим неплохо справляться, — уточнил депутат.

Подобные заявления со стороны США безосновательны и существуют лишь для «нагнетания истерии», передает слова Белика RT.

15 января Виктория Нуланд заявила о 18 подготовленных в США вариантах развития событий в случае «вторжения» России на Украину. Представитель Госдепа не стала раскрывать подробности данных сценариев.

Замгоссекретаря предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.