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Нуланд сообщила, что США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» РФ на Украину

Полина Долганова

Политика
Нуланд сообщила, что США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» РФ на Украину
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в субботу, 15 января, сообщила, что в Штатах подготовили 18 вариантов развития событий в случае «вторжения» России на Украину. Об этом она заявила в интервью газете Financial Times.

По ее словам, она не будет раскрывать подробности данных сценариев.

— Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг, — отметила политик.

Она также предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.

Нуланд подытожила, что в Штатах все еще надеются на деэскалацию ситуации вокруг Украины, которой можно будет добиться дипломатическими методами.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

14 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля.

Посольство России в США назвало заявление Белого дома о сроках «вторжения» РФ на Украину вбросом и давлением.

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