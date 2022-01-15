Посольство России ответило на заявления Псаки о сроках «вторжения» на Украину

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Посольство России в США назвало заявление Белого дома о сроках «вторжения» РФ на Украину вбросом и давлением. Такое мнение разместили на странице дипломатического ведомства в Facebook.

В заявлении ведомства говорится, что власти США начали в деталях описывать подобные провокации, при этом никак не аргументируя свои суждения.

В посольстве добавили, что в такие моменты в очередной раз подтверждается факт информационного давления на Москву.

— Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод, — говорится в сообщении.

В дипмиссии подытожили, что США стоит заняться работой в русле гарантий безопасности на основе российских предложений и решать международные проблемы с дипломатическим подходом.

14 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.