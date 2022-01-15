Политолог объяснил, почему ЕС обвиняет Россию в газовом кризисе

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Евросоюз не желает признавать собственные политические ошибки, в связи с чем «назначил» Россию виновницей энергетического кризиса в своих странах. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, ситуация в последнее время подтвердила, что идеи зеленой энергетики, которые продвигали на Западе, и отказ от поставок газа в прежних объемах потерпели крах.

— Сейчас выясняется, что эти ветряные генераторы и солнечные батареи не работают на такую мощь, как это хотелось бы именно западным промышленникам, которые должны обеспечивать население электроэнергией. Нужно закупать новые объемы газа, — отметил Рар.

Он уточнил, что Европа теперь вынуждена переходить на возобновляемые источники энергии и обращаться за газом в Норвегию или Россию или закупать сжиженный газ в США или Катаре.

Политолог подчеркнул, что РФ надежно поставляет газ в Европу на протяжении десятилетий. Однако при этом страна несет большие риски, так как вкладывает большие деньги в разработку газовых месторождений и инфраструктуру. По этой причине Россия предлагает ЕС работать по контрактам.

Евросоюз же настаивает на продолжении развития так называемого спотового рынка. Но РФ отказывается поставлять газ «на авось», убежден политолог. При этом среди европейского населения растет недовольство проблемами с обеспечением энергоресурсам. По этой причине западные политики ищут виноватых, в то время как на самом деле к кризису привели спекуляции с газом самих европейцев.

— Есть много спекуляций, которыми сами европейские торговцы газом занимаются, которые понимают, цена высокая, сейчас можно его продать, опустошить объемы газа, которые лежат в хранилищах, — цитирует эксперта Пятый канал.

Рар резюмировал, что проблему Евросоюза можно решить при помощи «Северного потока — 2», и это в руках самих европейцев.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты.