Аршавин назначен заместителем генерального директора футбольного клуба «Зенит»

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Обладатель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России, футболист Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

— Андрей Аршавин назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию клуба, — цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что функционал остается прежним — детско-юношеский и молодежный футбол во взаимодействии с остальными подразделениями клуба.

До этого Аршавин работал директором департамента по развитию молодежного футбола «Зенита».

Накануне стало известно, что один из самых титулованных российских футболистов, 38-летний Юрий Жирков подписал контракт с подмосковным клубом «Химки» до конца сезона с перспективой дальнейшего продления. 14 января Жирков с «Химками» отправится в Турцию на первый тренировочный сбор. Футболист отметил, что готов завершить карьеру, если будет демонстрировать не самые лучшие результаты.