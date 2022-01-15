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Аршавин назначен заместителем генерального директора футбольного клуба «Зенит»

Анастасия Колоскова

Спорт
Аршавин назначен заместителем генерального директора футбольного клуба «Зенит»
Фото: instagram/andrey.arshavin10

Обладатель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России, футболист Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

— Андрей Аршавин назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию клуба, — цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что функционал остается прежним — детско-юношеский и молодежный футбол во взаимодействии с остальными подразделениями клуба.

До этого Аршавин работал директором департамента по развитию молодежного футбола «Зенита».

Накануне стало известно, что один из самых титулованных российских футболистов, 38-летний Юрий Жирков подписал контракт с подмосковным клубом «Химки» до конца сезона с перспективой дальнейшего продления. 14 января Жирков с «Химками» отправится в Турцию на первый тренировочный сбор. Футболист отметил, что готов завершить карьеру, если будет демонстрировать не самые лучшие результаты.

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