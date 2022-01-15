Умер итальянский модельер Нино Черрути

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На 92-м году жизни скончался итальянский модельер Нино Черрути. Ранее он был госпитализирован в больницу Верчелли. Предпринимателю была назначена операцию на бедре. Об этом в субботу, 15 января, сообщила газета la Repubblica.

— Под началом Черрути свою карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани, — пишет газета.

Кроме этого, известно, что Черрути был был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Нино Черрути родился в 1930 году, а в 1950 ему по наследству перешел семейный бизнес. В 1957 году Черрути прославился свой первой линией одежды Hitman. В его костюмы были одеты герои таких фильмов, как «Молчание ягнят», «Основной инстинкт» и «Красотки».

В 2000 году Нино Черрути удостоился звания кавалера Ордена «За заслуги в труде» Итальянской республики. После этого он продал свою долю модного дома инвестиционному фонду, оставив себе семейную фабрику.