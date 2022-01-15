Неизвестный захватил заложников в Техасе
В США в штате Техас неизвестный мужчина захватил заложников. Инцидент произошел в синагоге города Колливилль.
Отмечается, что на данный момент происходит операция спецназа.
— Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, — написала в Twitter местная полиция.
We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area.— Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022
Как пишут СМИ, неизвестный мужчина был вооружен. В заложники он захватил людей, которые находились в синагоге. Также в их число вошел раввин.
Позднее появилась информация, что Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас. Об этом сообщил телеканал CNN.
21 декабря в Париже задержали злоумышленника, который удерживал женщину в заложниках в Париже. В результате инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, у преступника имеются психические расстройства. Он представился выходцем из Туниса и бывшим чиновником. Злоумышленник также просил о встрече с главой французского Минюста Эриком Дюпоном-Моретти.