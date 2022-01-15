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Неизвестный захватил заложников в Техасе

Виктория Храменкова

Происшествия
Неизвестный захватил заложников в Техасе
Фото: flickr.com/kmezon

В США в штате Техас неизвестный мужчина захватил заложников. Инцидент произошел в синагоге города Колливилль.

Отмечается, что на данный момент происходит операция спецназа.

— Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, — написала в Twitter местная полиция.

Как пишут СМИ, неизвестный мужчина был вооружен. В заложники он захватил людей, которые находились в синагоге. Также в их число вошел раввин.

Позднее появилась информация, что Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас. Об этом сообщил телеканал CNN.

21 декабря в Париже задержали злоумышленника, который удерживал женщину в заложниках в Париже. В результате инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, у преступника имеются психические расстройства. Он представился выходцем из Туниса и бывшим чиновником. Злоумышленник также просил о встрече с главой французского Минюста Эриком Дюпоном-Моретти.

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