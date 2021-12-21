В Париже задержали злоумышленника, который удерживал женщину в заложниках

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Злоумышленника, который удерживал женщину в заложниках в Париже, задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет РИА Новости.

Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа в понедельник, 20 декабря. Заложницы оказались заперты в одном из офисов французской столицы. Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар призвал горожан избегать данного района.

Через некоторое время в средствах массовой информации появилась новость, что одну из заложниц преступник отпустил. Это произошло 20 декабря, примерно в 22:00 по местному времени.

По состоянию на утро 21 декабря мужчина удерживал вторую заложницу на протяжении 17 часов.

По данным СМИ, у преступника имеются психические расстройства. Он представился выходцем из Туниса и бывшим чиновником. Злоумышленник также просил о встрече с главой французского Минюста Эриком Дюпоном-Моретти.