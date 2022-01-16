СБУ: Москва не планирует воевать с Киевом

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В субботу, 15 января, бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк заявил, что информация СМИ и западных политиков, которая утверждает существование российских сценариев вторжения на Украину — лишь информационная кампания на фоне переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

Он подчеркнул, что у Москвы нет планов вести полномасштабную войну против Украины. Также он считает, что граждане России не поддержали бы данную инициативу.

— Американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине, — сказал Вовк в эфире телеканала «Украина-24».

15 января Виктория Нуланд заявила о 18 подготовленных в США вариантах развития событий в случае «вторжения» России на Украину. Представитель Госдепа не стала раскрывать подробности данных сценариев.

Замгоссекретаря предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.