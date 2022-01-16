РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по вакцине «Спутник V»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу, 15 января, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась, — рассказала Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

1/2 2/2

Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 января сообщил, что вакцина «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе.