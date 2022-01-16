Овечкин стал лучшим бомбардиром

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) первым в списке лучших бомбардиров стал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Отмечается, что он разделяет это место с с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

В субботу, 15 января, «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Вашингтону». Конечный счет матча составил 2:0.

Сейчас у Овечкина насчитывается 25 голов и 28 передач в 38 играх. Макдэвид забросил 19 шайб и сделал 34 передачи в 33 матчах, на счету Драйзайтля 26 шайб и 27 передач в 34 играх.

Помимо этого, Александр Овечкин расположился на втором месте в списке снайперов. В одной из прошлых игр он обошел форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса.

3 января «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан вашингтонского клуба россиянин Александр Овечкин не набрал ни одного очка.

31 декабря «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Детройте, завершилась со счетом 3:1. В том матче Александр Овечкин забросил две шайбы.