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Спасатели сняли кота с дерева на юго-востоке столицы

Виктория Храменкова

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Спасатели сняли кота с дерева на юго-востоке столицы
Фото: https://pixabay.com

В субботу, 15 января, житель столицы обратился к спасателям ПСС «Троицкая» с просьбой помочь снять кота с дерева. Известно, что животное застряло неподалеку от станции. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Выручать кота отправились спасатели на воде. Они обнаружили усатого на одном из деревьев, расположенных в полукилометре от ПСС «Троицкая». Животное находилось на высоте 12-14 метров.

— С помощью телескопического спасательного комплекта КТС и ловчей петли Владимиру Ерошину удалось снять с ветвей незадачливого древолаза, — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Кот по кличке Мурзик был спасен, а его хозяин, крепко держа любимца в руках, поспешил домой.

Похожий случай произошел в феврале 2021 года. Спасатели также спасли жизнь пушистому. Однако тогда кот застрял в сантехническом шкафу в квартире на северо-востоке Москвы. Животное решило забраться в сантехнический шкаф, так как любит прятаться в укромных местах дома. Кот пролез в ревизионное окно и застрял между труб.

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