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Ресторан загорелся на западе Москвы

Виктория Храменкова

Происшествия
Ресторан загорелся на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 Карта всех событий

В ресторане на западе столицы произошел пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Об этом в воскресенье, 16 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Также известно, что площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

— Зафиксировано возгорание в двухэтажном ресторане по адресу Шелепихинская набережная, дом 34к1, — сказал собеседник.

Уточняется, что при пожаре погибла женщина. Она находилась в очаге возгорания. Кроме этого, один пострадавший был госпитализирован.

14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (Новая Москва, село Красная Пахра — прим. «ВМ»), произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также его перехода на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

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