«На втором этаже находится человек»: магазин загорелся в Новой Москве
В поселении Краснопахорском на первом этаже двухэтажного здания загорелся магазин. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в доме № 1 на Почтовой улице.
— Огонь распространяется на второй этаж. Также есть угроза перехода огня на близлежащий склад, — рассказал источник.
О площади пожара пока неизвестно.
— По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находится человек, — добавил собеседник «ВМ».
Накануне в жилом доме на Сущевском Валу произошел пожар, из-за чего движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничено. Пожар произошел в доме 46, строение 1, на улице Сущевский Вал. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе ДТП перекрыли.
Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в одноэтажном здании, где расположены торговые павильоны. Площадь возгорания оценивается в 200 квадратных метров.
До этого стало известно о пожаре в бизнес-центре «Перово Поле» на востоке столицы. Сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, удалось оперативно локализовать пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила два квадратных метра.