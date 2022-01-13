Движение на ТТК частично ограничено из-за пожара в жилом доме

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 46с1 Карта всех событий

В жилом доме на Сущевском Валу произошел пожар, из-за чего движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничено. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, пожар произошел в доме 46 по улице Сущевский Вал.

— Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе данного участка осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении.

Позже в столичном Дептрансе сообщили, что движение по дублеру перекрыто.

— На месте работают оперативные службы города. Движение по дублеру в настоящий момент перекрыто. По возможности объезжайте данный участок, — отметили в ведомстве.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в одноэтажном здании, где расположены торговые павильоны. Площадь возгорания оценивается в 200 квадратных метров.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого стало известно о пожаре в бизнес-центре «Перово поле» на востоке столицы. Сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, удалось оперативно локализовать пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила два квадратных метра.