Пожар произошел в бизнес-центре «Перово Поле» на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8с11 Карта всех событий

Пожар случился в бизнес-центре «Перово Поле» на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 12 января.

Бизнес-центр площадью 2000 квадратных метров находится на 3-м проезде Перова Поля, 8, строение 11.

— С первого этажа идет черный дым. Загорелись аккумуляторные батареи в одной из комнат, — рассказал источник «ВМ».

Сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, удалось оперативно локализовать пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Позже стало известно, что пожар потушен.

12 января один человек пострадал при пожаре на складе на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло на Волгоградском проспекте, 25А, строение 4.