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Один человек пострадал при пожаре на складе на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 25Ас4 Карта всех событий
Складское помещение загорелось на юго-востоке столицы, один человек пострадал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 12 января.
Возгорание произошло на Волгоградском проспекте, 25А, строение 4.
— Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».
Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине. Возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Первое сообщение о возгорании поступило во вторник, 11 января, в 16:37 по московскому времени, воспламенилась кровля дома престарелых по всей площади строения.
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