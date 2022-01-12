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Один человек пострадал при пожаре на складе на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на складе на юго-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 25Ас4 Карта всех событий

Складское помещение загорелось на юго-востоке столицы, один человек пострадал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 12 января.

Возгорание произошло на Волгоградском проспекте, 25А, строение 4.

— Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине. Возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Первое сообщение о возгорании поступило во вторник, 11 января, в 16:37 по московскому времени, воспламенилась кровля дома престарелых по всей площади строения.

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