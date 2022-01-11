Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине

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Возможной причиной возгорания в доме престарелых в подмосковном Пушкине могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

— В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки, — передает его слова РИА Новости.

По словам собеседника агентства, точную причину возгорания установит пожарно-техническая лаборатория, которая сможет приступить к работе только после полной ликвидации огня.

Проводить проверку будет Пушкинская городская прокуратура. На место пожара выехал городской прокурор Андрей Чижов, соответствующее поручение отдал подмосковный прокурор Сергей Забатурин.