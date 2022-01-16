Специалист объяснил появление на теле гематом из-за коронавирусной инфекции

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Врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман рассказал о случаях, когда во время коронавирусной инфекции у пациентов могут образовываться гематомы.

Коронавирусная инфекция может поражать сосуды и вызывать повышенную свертываемость крови. Для того, чтобы не допустить появление тромбов, некоторым пациентам медработники могут назначить антикоагулянты.

— Эффект антикоагулянтной терапии, то есть приема разжижающих кровь препаратов, в некоторых случаях может оказаться чрезмерным и спровоцировать появление гематом или синяков на теле пациента, — объяснил врач.

Если человек обнаружил у себя на теле этот симптом, то следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Он сможет своевременно скорректировать лечение.

— Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови, — объяснил Трахтман в беседе с радио Sputnik.

В заключение эксперт добавил, что появление на теле гематом является серьезным признаком. Не стоит оставлять его без внимания.

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