«Высокая напряженность»: Песков оценил ситуацию на границе с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о ситуации на границе с Украиной. Он поделился мнением, что уровень напряженности на данный момент слишком высок.

— У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы, — считает Песков.

Также пресс-секретарь назвал сложившуюся ситуацию «чрезвычайно опасной». Именно поэтому Москва сейчас хочет добиться получения прямого ответа на свои опасения.

Кроме этого, Песков прокомментировал сообщения о планах России по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений, передает его слова издание Hill.

Ранее Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. Он заявил, что на Украине винят Москву даже «из-за плохой погоды». Помимо этого, пресс-секретарь подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Российской Федерации.