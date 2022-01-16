Песков прокомментировал обвинения в адрес России из-за кибератак на сайтах Украины

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. Он заявил, что на Украине винят Москву даже «из-за плохой погоды».

— Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам, — отметил Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

Помимо этого, пресс-секретарь подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Российской Федерации.

— Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране, — передает слова Пескова издание Hill.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой по вопросам связи и киберполиции считают, что к атаке хакеров на сайты органов государственной власти Украины могут быть причастны российские спецслужбы. Известно, что хакерской атаке подверглись свыше 70 государственных сайтов, а на десяти из них было обнаружено несанкционированное вмешательство.

Так, например, стало известно, что сайты Министерства образования и науки Украины, МИД и Министерства аграрной политики и продовольствия были взломаны хакерами. Также неизвестные разместили на сайте пугающее обращение к жителям страны. Оно переведено на три языка: украинский, русский и польский.