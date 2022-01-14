Украина считает, что Россия причастна к кибератаке на сайты

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Российские спецслужбы могут быть причастны к атаке хакеров на сайты органов государственной власти Украины, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. С таким предположением выступила Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой по вопросам связи и киберполиции. На данный момент ведомства продолжают расследование инцидента.

Известно, что хакерской атаке подверглись свыше 70 государственных сайтов, а на десяти из них было обнаружено несанкционированное вмешательство.

— На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами. Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов, — сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 14 января.

Помимо этого, в сообщении Службы безопасности Украины отмечается, что злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки.

— Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию, — заключила СБУ, передает ТАСС.

14 января стало известно, что сайт Министерства образования и науки Украины был взломан хакерами. Также неизвестные разместили на сайте пугающее обращение к жителям страны. Оно переведено на три языка: украинский, русский и польский.