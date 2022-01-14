«Ждите худшего»: хакеры разместили на сайте украинского министерства пугающую информацию

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Сайт Министерства образования и науки Украины был взломан хакерами. Также неизвестные разместили на сайте пугающее обращение к жителям страны. Оно переведено на три языка: украинский, русский и польский.

В тексте, опубликованном хакерами, говорится, что все личные данные граждан Украины были загружены в «общую сеть». Кроме этого, все данные на персональных компьютерах будут уничтожены без возможности восстановления.

— Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли, — говорится в обращении.

4 ноября в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

*«ОУН-УПА» — организация признана экстремистской Верховным судом РФ, запрещена в России.