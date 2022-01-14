Еще на двух сайтах украинских министерств разместили угрозы гражданам

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На сайтах таких украинских ведомств, как МИД и Министерство аграрной политики и продовольствия, хакеры разместили тексты с угрозами в адрес мирного населения.

В текстах говорится, что все личные данные украинцев теперь содержатся в некой «общей сети», а вся информация на их компьютерах будет уничтожена.

— Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли, — говорится в сообщении.

Аналогичный текст был ранее размещен на сайте Министерства образования и науки Украины. Неизвестные разместили на сайте пугающее обращение к жителям страны. Оно было переведено на три языка: украинский, русский и польский.

До этого эксперт Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев рассказал, что защитить данные от утечек в Сеть могут помочь простые, но действенные процедуры. Среди них внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование. Эксперт советует быть предельно осторожным во время скачивания программ на устройства. Он напомнил, что не следует устанавливать ПО из непроверенных источников.

*«ОУН-УПА» — организация признана экстремистской Верховным судом РФ, запрещена в России.