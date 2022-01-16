Все заложники в сингагоге в Техасе освобождены

Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Все захваченные в синагоге американского города Колливиля освобождены. Никто из них не пострадал. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил губернатор штата Техас Грег Эбботт.

— Молитвы услышаны. Все заложники на свободе, живые и невредимые, — написал он в своем Twitter.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

В США в штате Техас неизвестный мужчина захватил заложников в синагоге. Злоумышленник выдвинул свое требование. Мужчина требует освобождения его сестры, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Неизвестный удерживал четверых заложников. Известно, что пока что власти не подтвердили личность мужчины. Однако он сам заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Саддики. С мужчиной разговаривал переговорщик ФБР.

Позднее появилась информация, что Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Колливилль, штата Техас. Об этом сообщил телеканал CNN.