Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

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По итогам чемпионата Европы по фигурному катанию российские спортсменки заняли все призовые места. Камила Валиева недавно завершила свое выступление в женском одиночном катании и завоевала золотую медаль.

Ее результат за две программы составил 259,06 балла. На втором и третьем местах расположились ее соотечественницы — Анна Щербакова и Александра Трусова. Аналогичного результата отечественные фигуристки добиваются второй турнир подряд. В 2020 году пьедестал заняли Алена Косторная, Щербакова и Трусова. В прошлом году соревнования не проводили из-за пандемии коронавируса.

Приближается еще одно важное событие для спортсменок — зимняя Олимпиада в Пекине. Пока неизвестно, кто из российских фигуристок войдет в тройку представителей страны. Об этом объявят после чемпионата Европы.

— Выдающееся выступление! Очень благодарна всем тренерам, которые подготовили наших чемпионок. Камила сегодня была лучшая. Каждая из них может быть лучшей. Это очень приятно! Благодарю тренеров, которые вложили в них всю свою душу и умения! — прокомментировала РИА Новости выступления девушек заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Отечественные спортсменки готовы к приближающемуся турниру и продолжают набирать форму. По словам олимпийского чемпиона 2022 года Алексея Ягудина, если не произойдет неприятных сенсаций, то россиянки смогут взять все медали и на Олимпиаде.

Накануне сообщалось, что российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Спортсмены одержали победу с результатом 217,96 балла, набрав в произвольном танце 130,07 балла.