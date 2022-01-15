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Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Анастасия Колоскова

Спорт
Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду
Фото: youtube / Первый канал

Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Спортсмены одержали победу с результатом 217,96 балла, набрав в произвольном танце 130,07 балла.

Серебро также досталось россиянам — Александре Степановой и Ивану Букину (213,20), бронзу завоевали итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (186,61) заняли седьмую строчку турнирной таблицы.

В прошлом ноябре Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап серии Гран-при в Токио. По итогам короткой и произвольной программ россияне набрали 215,44 балла.

В пятницу, 14 января, 18-летний россиянин Марк Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 286,56 балла. В текущем сезоне Кондратюк стал чемпионом России, также он дважды был в призерах на турнирах серии «Челленджер».

Днем ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы, которые проходят в Таллине. Россиянам удалось установить три мировых рекорда.

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